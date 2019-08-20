Столичный мэр Виталий Кличко пообещал, что в сентябре в Киевский зоопарк можно будет попасть через обновленный вход с подземным океанариумом, который будет расположен на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Также мэр уточнил, что рядом со входом строят универсальный вольер для животных и птиц, а также вольер для приматов. Эти сооружения будут открыты позже. Первый - к концу нынешнего года, а второй - к началу будущего лета.

"Мы хотим обновить формат зоопарка - создать максимально приближенные к естественным условия содержания для животных. Чтобы в столичном зоопарке не было клеток, а было открытое пространство. Для этого используем опыт наших европейских коллег из Германии, Франции, Швейцарии", - написал в соцсети Виталий Кличко.

У входа в зоопарк уже появилась фигура 15-метрового жирафа. Также входную группу планируют украсить новыми скульптурами зубра и львов, ставших символами столичного зоопарка.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко попросил Зеленского не забирать 10 миллиардов гривен у Киева.

Также мы сообщали, что Кличко попросит Конституционный суд разъяснить, является ли мэр Киева главой КГГА по закону.