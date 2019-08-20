В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) открыли производство против экс-нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передают Украинские новости.

"Да, зарегистрировали уголовное производство", - сказал глава НАБУ. По его данным, Кононенко не задекларировал корпоративные права. Статья - "Служебный подлог". Уголовное производство касается декларирования недостоверной информации.

Как сообщала "Страна", в НАПК нашли недостоверные данные в декларациях Кононенко и Филатова.

Отмечается, что Кононенко, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), указал недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки). Общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 7,6 млн грн.

Напомним, что суд снял электронный браслет со свидетеля №1 против Порошенко Крючкова. Его называли ключевым свидетелем против ближайшего окружения Порошенко, а Кононенко – "смотрящим" за украинской энергетикой. В частности последнему приписывают контроль над крупным государственным предприятием "Центрэнерго".