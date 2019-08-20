Британский боксер Люк Кэмпбелл, который едва уложился в норму на контрольном взвешивании перед боем с нашим чемпионом Василием Ломаченко, рассказал о том, что может ему принести успех в предстоящем 31 августа поединке.

Об этом передает портал BoxingScene.

"Вы не можете просто взять и в тренировочном зале подготовиться к стилю Ломаченко, но у меня есть хороший спарринг-партнер Джош Тейлор, чемпион мира в первом полусреднем весе. Если я смогу чисто попасть по Ломаченко и сделать ему больно, то смогу и нокаутировать", - заявил Люк Кэмпбелл.

Напомним, что поединок Кэмпбелл - Ломаченко состоится в Лондоне. На кону, помимо поясов Ломаченко - WBA и WBO - будет стоять вакантный титул чемпиона мира WBC в легком весе. Отметим, также что все билеты на этот бой - проданы.