В понедельник, 19 августа, на улице Мазепы в Киеве неизвестные попытались похитить местного 17-летнего жителя. Об этом сообщил источник "Страны" в патрульной полиции.

Известно, что вечером двое мужчин подкараулили у подъезда 17-летнего местного жителя и потащили в машину. Товарищ парня, который как раз пришел к нему и был рядом с домом, попытался выяснить у незнакомцев, в чем дело и куда тянут друга. Но его оттолкнули в сторону, ткнув в лицо какое-то удостоверение и сказав, что его знакомый задержан полицией по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Парень не поверил, что это полиция, так как вели себя мужчины странно: на всех у них было одно удостоверение, кроме того, они угрожали ему оружием. А когда он попытался помешать "паковать" в машину товарища, в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета и уехали. Сразу стало понятно, что это не полиция, а бандиты. Друг похищенного позвонил правоохранителям, сообщил номер машины и описал людей, которые увезли товарища в неизвестном направлении.

Вскоре машина с похожими людьми была задержана у жилмассива "Виноградарь". При них был зарегистрированный резинострел "Форт" и удостоверение сотрудника полиции. Как позже выяснилось, бывшего. Зачем они похитили парня с улицы Мазепы, мужчины объяснили путано. По их словам, он - насильник и напал на дочь их друзей, поэтому с ним хотели "разобраться".

Тройке задержанных, среди которых оказался бывший сотрудник полиции с настоящим удостоверением, которое он по какой-то причине не сдал, грозит до 7 лет тюрьмы по ч.4 ст.296 УК Украины - "Хулиганство с использованием огнестрельного оружия". А также до 5 лет за решеткой по ч.2 ст.146 УК Украины - "Похищение группой лиц". Сейчас следствие разбирается, было ли на самом деле изнасилование, о котором говорят задержанные, и если да - почему родители жертвы не обратились к властям, а решили учинить самосуд.

Напомним, иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку.

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