Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) о повышении требований пожарной безопасности в гостиницах вступят в силу с 1 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"…В новых нормах о проектировании гостиниц мы предусмотрели ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них (в гостиницах - Ред.). В частности, вводим возможность использования эффективных систем пожаротушения тонкораспыленной водой, а также современных систем раннего выявления угроз и чрезвычайных ситуаций. Нормы начнут действовать уже с октября", - цитируют в сообщении замминистра регионального и строительства Льва Парцхаладзе.

Согласно обновленным номам, системы пожаротушения в гостиницах должны устанавливаться в соответствии с ГСН "Системы противопожарной защиты", а подъезд пожарных машин к зданиям следует предусматривать, согласно нормам "Планирование и застройка территорий".

При этом в ГСН установлены требования к огнестойкости зданий, а также количеству этажей и площадей противопожарных отсеков.

Норма также позволяет размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных и жилых зданий I-III степени огнестойкости при условии отделения их в противопожарный отсек с отдельными путями эвакуации.

Скриншот: minregion.gov.ua

Изменения в ГСН "Гостиницы" разработаны специалистами ПАО "КиевЗНИИЭП".

Напомним, о пожарной безопасности в отелях в Украине заговорили с новой силой после того, как в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.

Ранее "Страна" писала о том, что названы причина смерти и личные данные погибших при пожаре в "Токио стар".