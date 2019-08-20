Бывший главный тренер Шахтера и сборной Турции Мирча Луческу, которого недавно сватали в наставники киевского Динамо, жестко раскритиковал работу Паулу Фонсеки в донецком Шахтере. Напомним, что сейчас португалец возглавляет итальянскую Рому.

"Проблема в том, что Шахтер три года не вводил в состав молодых игроков. Вообще Фонсеку интересовала только победа в чемпионате. Когда ты хочешь команду на будущее, надо рисковать и менять игроков. Менять 4-5 футболистов и наигрывать молодых.

Если хочешь результата - ставь все тех же 11. Получишь результат, но в будущем будут большие проблемы. У меня Ракицкий начал играть в 17 лет, потому мы отпустили Чигринского. Ракицкий уже был за спиной и был готов играть.

Сейчас тот же этап развития у Матвиенко, Зубкова, Борячука, который много играл. Но Фонсека не ставил их, доверяя 12 или 14 футболистам. Хорошим, опытным. Они давали результат, выигрывали чемпионат.

Но когда ты работаешь в команде, должен нести ответственность не только за результат, но и за создание команды будущего. Нужно поставить на рельсы смену поколений, результат, имидж. Если придерживаешься философии, то строишь команду на 10 лет. Без проблем. Игроки знают, что делать, идут в одном направлении", - рассказал румынский специалист в интервью Football Hub.