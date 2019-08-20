Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, который занимал эту должность еще при Петре Порошенко, заявил, что он стал советником секретаря СНБО Александра Данилюка. Этой новостью Бабин поделился c подписчиками в Facebook.

Так, 20 августа он отметил, что со вчерашнего дня он начал работать в Совете национальной безопасности и обороны советником секретаря.

Однако ни на сайте президента, ни на сайте СНБО официальных документов, которые подтверждали бы это назначение, по состоянию на 13:40 20 августа не опубликовано.

Скриншот: Facebook/ Borys Babin

Борис Бабин. Фото: Википедия

Напомним, Борис Бабин занимал должность представителя президента Украины в Крыму с 17 августа 2017 года. 2 декабря 2018 года Порошенко уволил постпреда президента Украины в Крыму по собственному желанию. До этого он был правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека (июнь 2015 – декабрь 2015).

Борис Бабин, помимо прочего, известен своими неоднозначными заявлениями. В 2017 году, еще будучи постпредом Порошенко, он предложил полностью прекратить пассажирское транспортное сообщение с Россией, чтобы минимизировать или прекратить захват ею заложников.

В 2018 году Бабин заявил, что "любой ценой" нужно не давать воду в Крым. "У нас есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шажочками подвести нас под подачу этой воды не будет", - сказал тогда он. Впрочем, в 2019 году он все же предложил вернуть Крыму воду - в обмен на два города в северной части полуострова.