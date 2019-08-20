60 суток ареста без права внесения залога требует прокуратура для Вадима Черного - владельца одесского отеля "Токио Стар", при пожаре в котором погибли 9 человек. Сторона обвинения утверждает, что при обыске у бизнесмена нашли ксерокопию американского паспорта. Об этом сообщает "Думская".

Уточняется, что заседание по избранию меры пресечения Вадиму Черному в Киевском районном суде Одессы возобновилось после перерыва.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты бизнесмена об отводе следователю и прокурору, которые, по мнению адвокатов, грубо нарушили права их подзащитного: подозрение Черному зачитали только вчера, хотя, согласно УПК, правоохранители должны сделать это в течение суток после задержания либо отпустить задержанного. Также адвокаты утверждали, что по отношению к предпринимателю применялись недопустимые методы следствия. В частности его держали 24 часа без света и навязывали бесплатного адвоката.

В суд пришел и главный раввин Одесы Авроом Вольф. Он заявил, что готов взять бизнесмена на поруки. На заседании зачитали заявление о его поручительстве.

Фото: dumskaya.net

Ранее "Страна" писала о том, что названы причина смерти и личные данные погибших при пожаре в "Токио стар".

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