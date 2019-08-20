В минувшее воскресенье, 18 августа, донецкий Шахтер не только провел во Львове матч 4 тура Премьер-лиги против ФК Львов, но и открыл в селе Демьянов Ивано-Франковской области детскую спортивную площадку в рамках совместного проекта с УЕФА "Shakhtar Social - "Давай, играй!".

Об этом передает пресс-служба нашего клуба.

На открытие площадки в соседнюю область приехал защитник "оранжево-черных" Валерий Бондарь. Он принял участие в первой тренировке ребят в рамках проекта. Всего в Демьянове под руководством тренера-администратора будут заниматься 60 детей.



"Рад участвовать в таком мероприятии и видеть счастливые лица детей. Площадок "Давай, играй!" становится все больше, и это здорово!, - сказал Валерий Бондарь. - В этом проекте ребята проходят основы футбола, занимаются с тренером и учатся работать в команде. Хочется, чтобы как можно больше детей во всех уголках нашей страны имели возможность играть в футбол".

Фото: shakhtar.com

Демьянов стал уже 25-й населенным пунктом на карте Украины, где Шахтер вместе с УЕФА развивает социальный проект по развитию массового детского футбола "Давай, играй!".

Ранее "Страна" сообщала, что перед Лигой чемпионов Шахтер потерял полузащитника из-за травмы в матче с ФК Львов.