Представители компаний Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group намерены предоставить авиастроительной отрасли Украины гранты на $100 млн в случае получения разрешения Антимонопольного комитета (АМКУ) на покупку более 50% акций машиностроительного завода "Мотор Сич". Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина информированный источник в правительстве.

"Поступление этих средств в специальный фонд уже предусмотрено пунктом 9 статьи 11 закона о госбюджете Украины на 2019 год - 2,8 млрд грн по курсу на момент принятия госбюджета", – цитирует слова источника агентства ЦТС.

По словам собеседника, это условие – одно из ключевых в согласованных в правительстве договоренностях между китайскими инвесторами и "Укроборонпромом" вместе с передачей им более 25% акций Мотор Сич.

Он напомнил, что проект по развитию авиадвигательного производства в Украине и строительству крупноузлового производства в Китае был начат в 2015 году на базе договоров о сотрудничестве между Мотор-Сич, Skyrizon и Xinwei Group.

В его рамках украинское предприятие в 2016 году уже получило льготное кредитное финансирование на $100 млн, а в китайском городе Чунцин уже начато строительство сборочного производства.

По данным источника, базовым документом по проекту является договор о сотрудничестве от 27 апреля 2018 года между Украиной в лице Укроборонпрома и группами компаний Skyrizon и Xinwei, прошедший независимую экспертизу по британскому праву одной из крупнейших мировых юридических компаний.

7 июня АМКУ получил совместное заявление Укроборонпрома и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" для совместного управления и контроля над предприятием. Соответствующее дело комитет открыл в начале июля. Однако окончательного решения пока нет.

Как сообщала "Страна", в апреле 2018 в СБУ заявляли, что иностранцы пытались получить полный контроль над предприятием "Мотор Сич".

По данным спецслужбы, иностранцы планировали перенести на свой завод авиадвигателей украинское производство и технологии. Для этого они совершили опосредованную концентрацию контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физлицо.

Напомним, что в авиакомпаниях Украины нашли 35 самолетов, чей возраст старше двух десятков лет.