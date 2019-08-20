Сегодня на сайте Пентагона появилось видео вчерашнего испытания крылатой ракеты. Случилось это через три недели после официального выхода США из договора о запрете таких ракет (ДРСМД).

Это говорит о том, что разработку ракеты велась даже во время действия ограничений договора. Поэтому испытания вызвали резкие обличения со стороны Москвы и Пекина.

Но очевидно, что американцы намеренно продемонстрировали свои возможности - случайными такие вещи не бывают.

Уже не действующее сегодня соглашение было заключено еще в 1987 году. В то время оно ознаменовало собой начало разрядки между двумя сверхдержавами - СССР и США, что и положило конец "холодной войне".

Согласно договору, обоим сторонам запрещалось иметь ядерные ракеты наземного базирования с дальностью до 1000 километров для малых ракет и до 5000 - для средних. Таким образом атомный конфликт СССР и США почти исключался на территории третьих стран - в основном речь шла о Европе. Именно там находились военные базы сверхдержав, которые были целью таких ракет.

Теперь же ситуация возвращается в русло "холодной войны", и испытания американцами крылатой ракеты - очередной тому сигнал. Пока Путин беседовал с Макроном во Франции США показали оружие, которое может грозить России именно из Европы.

"Страна" разбиралась в значении появления у американцев новых "томагавков".

Как проходили испытания крылатой ракеты США

На кадрах в режиме замедленной съемки показан процесс запуска ракеты, которая не подпадает под условия ДРСМД. Она успешно взлетает с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния).

Испытания прошли 18 августа. Как уточнялось в сообщении Пентагона, ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. Договор запрещал производство и испытание ракет как раз с дальностью от 500 км.

Военные при этом отметили, что ракета предназначена для доставки не ядерных, а обычных боеголовок. Данные, полученные в ходе испытаний, "послужат основой для развития возможностей ракет средней дальности", отмечал представитель ведомства.

Как заявил позднее Military.com подполковник Роберт Карвер, речь шла о разновидности крылатой ракеты "Томагавк".

Реакция Москвы и Пекина

Россия и КНР почти синхронно высказались об испытаниях ракеты. Обе страны - в отрицательном ключе.

Очевидно, отметил замглавы МИД Сергей Рябков, что "все это время США лишь искали предлог, чтобы освободиться от договорных обязательств".

Дипломат вспомнил и слова президента Путина, который подтвердил готовность Москвы к одностороннему мораторию на развертывание подобных систем. По его словам, Россия пойдет на такой шаг только в ответ на аналогичные действия США.

Обсуждались испытания ракеты и на вчерашней встрече Владимира Путина и Эммануэля Микрона ("Страна" подробно рассказывала об итогах этих переговоров здесь). В Кремле особенно отметили совпадение дат - встречи во Франции и запуска "Томагавка".

"Что касается испытания в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами. Собственно эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов, и как раз Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пекин высказался об испытаниях в более грубой форме, чем Москва.

"Это в полной мере подтверждает истинные цели выхода США из договора, которые заключаются в снятии с себя ограничений, свободном развитии передовых ракет и стремлении получить единоличное военное превосходство. Это приведет к очередному всплеску гонки вооружений, эскалации вооруженного противостояния в мире и крайне негативно отразится на региональной и глобальной безопасности", - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Почему США расторгли ДРМСД

Еще во время каденции Барака Обамы американцы начали обвинять Россию в нарушении договора и разработке запрещенных им ракет. Практических шагов к денонсации соглашения сделано не было, а Москва нарушения со своей стороны отрицала.

Вопрос опять стал актуальным при Дональде Трампе. В октябре 2018 года он заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств.

Формально поводом для заявлений США стала российская ракета 9М729, которая является сухопутным вариантом "Калибра". Эти ракеты окружены в РФ завесой тайны. Но официально заявляется, что их дальность соответствует пунктам договора - чему американцы, впрочем, не верят.

Одновременно россияне как бы бравируют своей новой ракетой. Они показали ее части в подмосковном парке "Патриот". Там появились транспортно-пусковые установки ракеты 9М729 (ниже на фото).

Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от описанной выше ракеты, дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. 2 августа договор прекратил действовать с американской стороны.

Как будет развиваться ситуация

Есть два варианта развития событий.

Первый - компромиссный.

От разрыва ДРСМД пострадала больше всего не Россия. И не российские ракеты были главной причиной желания Трампа разорвать договор. Этот договор между Штатами и преемницей Советского Союза России был выгоден прежде всего Китаю, который оставался в стороне и мог выпускать любые ракеты, пока его конкуренты были связаны ограничениями.

Соответственно, Трамп с такой ситуацией не мог мириться. Москва дала повод, продемонстрировав ракету 9М729 (при этом, кстати, тоже будучи заинтересованной в разрыве соглашения), и Вашингтон им воспользовался.

Компромиссным будет считаться вариант, если появится новый договор, но под ним будут стоять подписи не только президентов США и России, но и Китая, а, возможно, Индии. Но вряд ли это произойдет в ближайшее время, хотя словесную готовность заключить такой пакт стороны уже изъявили.

Второй путь - бесконтрольной гонки вооружений. Испытаниями крылатой ракеты США продемонстрировала, что пока идет по этому пути. Что в целом не исключает возвращения за стол переговоров, а запуск ракеты в итоге может стать психологическим трюком.

Тем не менее, в РФ угрозу от малых и средних ракет США видят вполне осязаемую.

"Они [Штаты] сами нарушают, а их сателлиты похрюкивают. Я говорю об этом только потому, что мы вынуждены отвечать на эти обвинения. США демонстративно проигнорировали пункты ДРМСД. Разместили в Румынии и Польши пусковые установки - мы же это видим. У некоторых ракет подлетное время до Москвы - 12 минут. Мы вынуждены будем предусмотреть зеркальные меры. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений в отношении, в том числе, против тех территорий, где находятся центры принятия решений. Мы немедленно это реализуем, когда угрозы станут для нас реальными", - заявил Путин в февраля этого года, и до сегодняшнего дня его позиция кардинально не менялась.

То, что новая ядерная гонка - это реальность, а не игра на нервах, говорят и лихорадочные испытания секретной российской ракеты на ядерных двигателях - именно с ней связывают гибель пяти сотрудников "Росатома" в Северодвинске. Это оружие способно подарить РФ не только паритет, но и серьезное превосходство в ядерной компоненте.

Если же отвлечься от сценария "судного дня", то демонстрация американского "Томагавка" направлена прежде всего на Европу.

Как говорил Путин, "младоевропейцы" в лице Прибалтики, Польши, Румынии и потенциально - Украины, могут помочь США в размещении новых-старых ракет, нацеленных против РФ. И даже если западная Европа откажется ставить у себя "Томагавки", то перспектива ядерного апокалипсиса на восточных границах Евросоюза явно не нужна Брюсселю.

То есть - используя восточноевропейский "клин" между Евросоюзом и РФ Трамп может надавить на их чувствительные точки. А демонстрация ракеты во время беседы Путина и Макрона выглядит довольно тяжелым предупреждением - никаких союзов за спиной США.

Другое дело, что пока это лишь угрозы, которые любит делать Трамп. К тому же они показывают не столько силу, сколько слабость внешней политики Вашингтона: уверенное в себе государство такие вопросы решает без бряцанья оружием. И раз этот аргумент пришлось применять - значит Европа действительно слишком засматривается в сторону востока.