Испытание крылатой ракеты американцами 18 августа 2019 года
Испытание крылатой ракеты американцами 18 августа 2019 года

Сегодня на сайте Пентагона появилось видео вчерашнего испытания крылатой ракеты. Случилось это через три недели после официального выхода США из договора о запрете таких ракет (ДРСМД).

Это говорит о том, что разработку ракеты велась даже во время действия ограничений договора. Поэтому испытания вызвали резкие обличения со стороны Москвы и Пекина. 

Но очевидно, что американцы намеренно продемонстрировали свои возможности - случайными такие вещи не бывают. 

Уже не действующее сегодня соглашение было заключено еще в 1987 году. В то время оно ознаменовало собой начало разрядки между двумя сверхдержавами - СССР и США, что и положило конец "холодной войне".

Согласно договору, обоим сторонам запрещалось иметь ядерные ракеты наземного базирования с дальностью до 1000 километров для малых ракет и до 5000 - для средних. Таким образом атомный конфликт СССР и США почти исключался на территории третьих стран - в основном речь шла о Европе. Именно там находились военные базы сверхдержав, которые были целью таких ракет. 

Теперь же ситуация возвращается в русло "холодной войны", и испытания американцами крылатой ракеты - очередной тому сигнал. Пока Путин беседовал с Макроном во Франции США показали оружие, которое может грозить России именно из Европы. 

"Страна" разбиралась в значении появления у американцев новых "томагавков". 

Как проходили испытания крылатой ракеты США 

На кадрах в режиме замедленной съемки показан процесс запуска ракеты, которая не подпадает под условия ДРСМД. Она успешно взлетает с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния).

Испытания прошли 18 августа. Как уточнялось в сообщении Пентагона, ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. Договор запрещал производство и испытание ракет как раз с дальностью от 500 км.

Военные при этом отметили, что ракета предназначена для доставки не ядерных, а обычных боеголовок. Данные, полученные в ходе испытаний, "послужат основой для развития возможностей ракет средней дальности", отмечал представитель ведомства.

Как заявил позднее Military.com подполковник Роберт Карвер, речь шла о разновидности крылатой ракеты "Томагавк".

Реакция Москвы и Пекина 

Россия и КНР почти синхронно высказались об испытаниях ракеты. Обе страны - в отрицательном ключе. 

Очевидно, отметил замглавы МИД Сергей Рябков, что "все это время США лишь искали предлог, чтобы освободиться от договорных обязательств".

Дипломат вспомнил и слова президента Путина, который подтвердил готовность Москвы к одностороннему мораторию на развертывание подобных систем. По его словам, Россия пойдет на такой шаг только в ответ на аналогичные действия США.

Обсуждались испытания ракеты и на вчерашней встрече Владимира Путина и Эммануэля Микрона ("Страна" подробно рассказывала об итогах этих переговоров здесь). В Кремле особенно отметили совпадение дат - встречи во Франции и запуска "Томагавка". 

"Что касается испытания в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами. Собственно эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов, и как раз Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.  

Пекин высказался об испытаниях в более грубой форме, чем Москва. 

"Это в полной мере подтверждает истинные цели выхода США из договора, которые заключаются в снятии с себя ограничений, свободном развитии передовых ракет и стремлении получить единоличное военное превосходство. Это приведет к очередному всплеску гонки вооружений, эскалации вооруженного противостояния в мире и крайне негативно отразится на региональной и глобальной безопасности", - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Почему США расторгли ДРМСД

Еще во время каденции Барака Обамы американцы начали обвинять Россию в нарушении договора и разработке запрещенных им ракет. Практических шагов к денонсации соглашения сделано не было, а Москва нарушения со своей стороны отрицала.

Вопрос опять стал актуальным при Дональде Трампе. В октябре 2018 года он заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств.

Формально поводом для заявлений США стала российская ракета 9М729, которая является сухопутным вариантом "Калибра". Эти ракеты окружены в РФ завесой тайны. Но официально заявляется, что их дальность соответствует пунктам договора - чему американцы, впрочем, не верят. 

Одновременно россияне как бы бравируют своей новой ракетой. Они показали ее части в подмосковном парке "Патриот". Там появились транспортно-пусковые установки ракеты 9М729 (ниже на фото). 

Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от описанной выше ракеты, дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. 2 августа договор прекратил действовать с американской стороны. 

Как будет развиваться ситуация 

Есть два варианта развития событий. 

Первый - компромиссный. 

От разрыва ДРСМД пострадала больше всего не Россия. И не российские ракеты были главной причиной желания Трампа разорвать договор. Этот договор между Штатами и преемницей Советского Союза России был выгоден прежде всего Китаю, который оставался в стороне и мог выпускать любые ракеты, пока его конкуренты были связаны ограничениями.

Соответственно, Трамп с такой ситуацией не мог мириться. Москва дала повод, продемонстрировав ракету 9М729 (при этом, кстати, тоже будучи заинтересованной в разрыве соглашения), и Вашингтон им воспользовался.

Компромиссным будет считаться вариант, если появится новый договор, но под ним будут стоять подписи не только президентов США и России, но и Китая, а, возможно, Индии. Но вряд ли это произойдет в ближайшее время, хотя словесную готовность заключить такой пакт стороны уже изъявили.

Второй путь - бесконтрольной гонки вооружений. Испытаниями крылатой ракеты США продемонстрировала, что пока идет по этому пути. Что в целом не исключает возвращения за стол переговоров, а запуск ракеты в итоге может стать психологическим трюком. 

Тем не менее, в РФ угрозу от малых и средних ракет США видят вполне осязаемую. 

"Они [Штаты] сами нарушают, а их сателлиты похрюкивают. Я говорю об этом только потому, что мы вынуждены отвечать на эти обвинения. США демонстративно проигнорировали пункты ДРМСД. Разместили в Румынии и Польши пусковые установки - мы же это видим. У некоторых ракет подлетное время до Москвы - 12 минут. Мы вынуждены будем предусмотреть зеркальные меры. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений в отношении, в том числе, против тех территорий, где находятся центры принятия решений. Мы немедленно это реализуем, когда угрозы станут для нас реальными", - заявил Путин в февраля этого года, и до сегодняшнего дня его позиция кардинально не менялась. 

То, что новая ядерная гонка - это реальность, а не игра на нервах, говорят и лихорадочные испытания секретной российской ракеты на ядерных двигателях - именно с ней связывают гибель пяти сотрудников "Росатома" в Северодвинске. Это оружие способно подарить РФ не только паритет, но и серьезное превосходство в ядерной компоненте. 

Если же отвлечься от сценария "судного дня", то демонстрация американского "Томагавка" направлена прежде всего на Европу.

Как говорил Путин, "младоевропейцы" в лице Прибалтики, Польши, Румынии и потенциально - Украины, могут помочь США в размещении новых-старых ракет, нацеленных против РФ. И даже если западная Европа откажется ставить у себя "Томагавки", то перспектива ядерного апокалипсиса на восточных границах Евросоюза явно не нужна Брюсселю. 

То есть - используя восточноевропейский "клин" между Евросоюзом и РФ Трамп может надавить на их чувствительные точки. А демонстрация ракеты во время беседы Путина и Макрона выглядит довольно тяжелым предупреждением - никаких союзов за спиной США. 

Другое дело, что пока это лишь угрозы, которые любит делать Трамп. К тому же они показывают не столько силу, сколько слабость внешней политики Вашингтона: уверенное в себе государство такие вопросы решает без бряцанья оружием. И раз этот аргумент пришлось применять - значит Европа действительно слишком засматривается в сторону востока. 

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