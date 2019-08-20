По делу о ночной стрельбе в Киеве возле станции метро "Голосеевская", после которой трое мужчин были госпитализированы, могут задержать пятерых человек. Об этом сообщает на сайте Нацполиции Киева.

Как выяснили правоохранители, конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Во время проведения розыскных мероприятий установлены нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения) в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте также находятся их адвокаты.

Кроме того, полицейские проводят неотложные следственные действия, в том числе обыски. После установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.

Ранее сообщалось, что с места инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один - с ножевым.

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