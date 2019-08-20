В августе, в честь Дня независимости, украинцев ждут три выходных дня подряд. Мы собрали информацию о том, как отдыхаем на 24 августа, как работают банки и какие официальные торжественные мероприятия запланированы в Киеве.

Сколько дней отдыхаем в августе

В этом году День независимости приходится на субботу, поэтому выходным сделали и ближайший понедельник, 26-го числа.

Кроме того, 23 августа, накануне праздника, в государственных учреждениях будет короткий день - на час меньше. Всего в августе 10 выходных дней и 21 - рабочий.

Кстати, в сентябре дополнительных выходных не будет, следующий официальный выходной в Украине придется на 10 октября, когда отпразднуем День защитника Украины, заменивший советский популярный праздник 23 февраля.

Как работают банки

Большинство банковских отделений 23 августа будут работать до 17:00. В субботу, 24 августа, воскресенье, 25 августа, и понедельник, 26 августа, финучреждения не будут работать.

Дополнительные поезда

"Укрзализныця" пустила четыре дополнительных поезда на ближайшие выходные. Расписание обнародовано на сайте компании:

Что планируется в Киеве на День независимости

На 24 августа запланирована альтернатива военному параду с техникой - Марш достоинства. Он пройдет с участием президента Владимира Зеленского. Начало мероприятия в 09:30 - на Майдане, на аллее Небесной Сотни. Собравшиеся помянут погибших во время протестов минутой молчания.

Подготовкой Марша занимается известный украинский режиссер и клипмейкер - Алан Бадоев, который уже выложил фото с репетиций.

Накануне президентского Марша разразился скандал с участием бюджетников. Офис президента разослал главам обладминистраций распоряжение отправить в столицу своих представителей. Речь идет о делегациях из медработников, педагогов, волонтеров. Они должны прибыть 22-23 августа, чтобы успеть принять участие в репетициях.

Позже у президента сообщили, что прибытие бюджетников - дело добровольное, а местные власти всего лишь попросили облегчить им путь в Киев.

Альтернативный, непрезидентский Марш защитников с участием ветеранов, который ранее анонсировали националисты, начнется в 11:00. Он стартует от парка Шевченко. Организаторы планируют провести шествие до Бессарабской площади и по Крещатику дойти до Майдана для группового фото и исполнения гимна Украины. После этого на Михайловской площади проведут службу по погибшим на Донбассе военным.