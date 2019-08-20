Автомобиль Range Rover, который 19 августа врезался в автомобиль Tesla и толпу пешеходов на перекрестке улиц Льва Толстого и Саксаганского, и ранее неоднократно нарушал ПДД. Соответствующие видео появляются в социальных сетях.

Так, судя по распространяемым в сети видеороликам, 20 июня Range Rover с таким же номером, что и тот, который попал в ДТП 19 августа - ВН7777СХ - проезжает на запрещающий сигнал светофора на Владимирской.

Видео: Facebook/ Taras Nechytaylo

Еще один ролик демонстрирует, как злополучный Range Rover ударил машину и уехал (29 секунда, машину которая ехала навстречу):

Видео: Facebook/ Влад Герасименко

Отметим, что в базе ГАИ сказано, что авто зарегистрировано в Березовском районе Одесской области (село Новоселовка). При этом очевидцы вчерашней аварии сообщали, что водитель за рулем внедорожника был пьян.

Напомним, 19 августа около 18:05 на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого столкнулись автомобили Tesla и Range Rover, в результате чего пострадали как минимум четыре человека. От удара внедорожник отлетел в пешеходную зону, где в этот момент были люди.

Также мы публиковали фото и видео с места ДТП.