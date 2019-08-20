Хотя с форварда сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду и сняли все обвинения в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, и даже дело закрыли - тем не менее не все в этой истории было чисто.

По информации TMZ, Роналду заплатил таки девушке $375 0000, но при этом он категорически отрицает все обвинения и сам факт изнасилования.

Деньги были выплачены Майорги с тем, чтобы она не обсуждала судебный процесс в СМИ. Кэтрин заявила, что получила от Роналду эти деньги еще в 2010 году.

"Роналду заплатил Майорге $375 0000, и обе стороны договорились соблюдать условия договора о неразглашении событий того вечера", - сказано в судебных документах по делу Роналду.

Эти документы стали доступны недавно. Однако Роналду постоянно подчеркивает в них, что подобная "щедрость" с его стороны не является признанием вины.