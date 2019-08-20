В Едином государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей изменился адрес регистрации Киевской городской государственной администрации. С адреса Крещатик, 36 (здание мэрии Киева - Ред.) он "переехал" на ул. Дегтяревскую, 31, корпус 2 в Шевченковском районе Киева.

При этом номер телефона ведомства в реестре не изменился. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации в системе YouControl, по состоянию на 23 мая 2019 года адрес регистрации уже был указан по ул. Дегтяревской, 31, к. 2. Кроме того, по данному адресу также зарегистрировано коммунальное предприятие "Киевблагоустройство".

Как сообщала "Страна", еще в июле из Офиса президента Украины обратились в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение председателя КГГА Виталия Кличко, который также занимает должность городского головы Киева.

Сам он назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный городской голова столицы автоматически назначается главой горадминистрации.

После того, как Виталий Кличко встретился с советником Дональда Трампа процесс его отставки был остановлен. Этот вопрос могут рассмотреть не ранее формирования нового состава Кабмина.

Также напомним, какие улицы перекроют в Киеве на День Независимости. Полный список ограничений с 22 по 28 августа.