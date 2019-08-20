Сотрудники Службы безопасности Украины задержали члена одной из радикальных группировок. Его заподозрили в подготовке вместе с сообщниками провокаций во время празднования Дня флага (23 августа). Также проверяется версия о провокациях во время концерта "Квартала 95" (Kvartal-Fest) в Сумах. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, известно, что сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали жителя Сум из радикальной молодежной группировки, который вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений.

Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых сооружениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага Украины и проведения концерта "Kvartal-Fest" 23 августа на территории Сумской области.

Как сообщала "Страна", радикалы пытались прорваться в Киево-Печерскую лавру на авто.

Автомобиль в обитель не пустили. Тогда молодчики пешком прорвались к наместнику и устроили акцию в административном здании митрополии. Как считает журналист и медиа-эксперт Юрий Молчанов, провокацию радикалы устроили, чтобы прикрыть провал крестного хода ПЦУ.

Отметим, что подконтрольные Порошенко националисты жаловались, что Офис Зеленского не согласовал с ними время марша на 24 августа.