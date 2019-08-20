Упакованного в спортивную сумку младенца неизвестные подкинули на крыльцо станции скорой помощи в Каменском (Днепропетровская область). Инцидент произошел во вторник, 20 августа около 7:00. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

По словам медиков, подкидыш - мальчик возрастом 1,5-2 месяца. Его одежда была не слишком чистой. Любопытно, что к ручке ребенка были привязаны два обручальных кольца.

Уточняется, что младенец госпитализирован, медики его оценивают его состояние, как удовлетворительное. Угрозы для жизни малыша на данный момент нет.

Фото: dp.npu.gov.ua

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители обращаются ко всем жителям Каменского с просьбой помочь установить мать ребенка. Любую имеющую отношение к делу информацию можно сообщить в полицию по телефонам 102, (068) 973-46-22, (096) 586-94-41.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом полиция ищет мать, которая выбросила младенца в мусорник.

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