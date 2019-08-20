Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении содержания под стражей главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру АР Крым.

"Рассмотрение апелляции отложено из-за болезни судьи", - сказали в прокуратуре, добавив, что о дате заседания сообщат дополнительно.

Напомним, Подольский районный суд Киева в июле продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому, которого обвиняют в государственной измене. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога.

Ранее "Страна" писала о том, что в ОБСЕ назвали ужасным продление ареста журналисту Кириллу Вышинскому.

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