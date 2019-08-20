В полиции Черновцов проверяют информацию о минировании почти 100 объектов в городе. В их числе детские сады, банки и кафе. Проводится эвакуация граждан.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области. Около 9:00 областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировало полицию, что на их электронный адрес пришло письмо о минировании почти сотни сооружений в Черновцах.

"В частности, аноним сообщил, что в 11:00-12:00 взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города. К указанным объектам немедленно направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехнической и кинологической службы", - сказано в сообщении.

Правоохранители начали эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

Как сообщала "Страна", в Киеве из-за "минера" сорвалась треть хирургических операций в Институте рака. Пострадали из-за анонимного звонка в первую очередь онкобольные пациенты, которые получают жизненно необходимое лечение.

Отметим, что из-за минирования аэропорта "Киев" сотни людей не попали на свои рейсы.