Канал "Интер" в новом сезоне подготовил зрителям немало сюрпризов. Так, например, в воскресенье, 1 сентября, в 10:00 на канале стартует новый сезон популярного тревел-шоу - "Орел и решка. Чудеса света". Команда проекта будет исследовать необычные достопримечательности, удивительные природные явления и древние города, которые поражают воображение. Телезрителей ждут настоящие чудеса, яркие приключения и грандиозные открытия, передает пресс-служба канала.

Фото: inter.ua

"Каждый выпуск нового сезона мы посвящаем не городу, а одному из чудес света, которое настолько удивительно и красиво, что становится гвоздем программы, - рассказывает о новом сезоне Елена Синельникова, генеральный продюсер Teenspirit Studio. - Это может быть чудо природы, как Доломитовые Альпы, или древнее чудо света, как Великая Китайская стена. Или даже чудо-праздник, как День мертвых в Мексике".

В новом сезоне "Орел и решка" познакомит зрителей "Интера" с 20-ю самыми впечатляющими чудесами нашей планеты. С живописными горами Гуйлинь в Китае и норвежскими фьордами. С древним городом Петра в Иордании и таинственными вулканами острова Ява. С амазонскими джунглями, водопадами Игуасу и величественной пустыней Сахарой.

Фото: inter.ua

Ведущими самого чудесного сезона "Орла и решки" стали опытные телепутешественники - Алина Астровская и Антон Зайцев.

Фото: inter.ua

"Все сезоны "Орла и решки" - интересные и уникальные. Но "Чудеса света" - это как собрать вдохновение всех поэтов и путешественников в одном флаконе! - признается Алина Астровская. - Столько разных национальностей, культур, языков объединяет единогласное признание красоты! Мы можем быть очень разными, но едины в осознании всех этих чудес. Невероятные ощущения, когда ты утром просыпаешься в палатке, выходишь из нее и… оказываешься прямо на Великой Китайской стене! И понимаешь: это не сон! Каменная змея уходит в туман, вокруг - зубастые горы в изумрудных пиджаках. А ты, такая счастливая, пишешь в заметках: "Я увидела чудо!".

Съемки проекта "Орел и решка. Чудеса света" только начались, а ведущие уже пережили много приключений и незабываемых эмоций. "В новом сезоне меня удивляет и поражает все: от уже упомянутой Великой Китайской стены до укладки Алины Астровской! А ведь это только начало! - говорит Антон Зайцев. - Я уже успел побывать в самом красивом в мире природном кинотеатре, ночевал в пещере и встречал рассвет на вершине утопающих в зелени гор. А сколько всего невероятного еще предстоит увидеть, почувствовать, пройти, прошагать, проплыть, проехать!".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что новые ведущие шоу "Орел и решка" показали на канале "Интер" жизнь в мегаполисах Земли.