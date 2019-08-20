Известный советский и российский актер 83-летний Армен Джигарханян, который на днях перенес операцию, выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Сегодня актеру значительно лучше, из клиники его забрал собственный сын. Но это еще не все: ближайшее время Джигарханян будет наблюдаться у врачей и проходить специальные процедуры", - говорится в сообщении.

Армен Джигарханян

Напомним, 14 августа Армен Джигарханян был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что у любимого миллионами актера диагностировали тяжелую аритмию. В связи с этим его прооперировали и установили кардиостимулятор последнего поколения.

Также мы сообщали, что известный режиссер Марк Захаров сегодня госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких.