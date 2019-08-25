В воскресенье, 25 августа, в Украине отмечают День шахтера. Праздник в честь работников горнопромышленной отрасли ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа, поэтому его дата меняется. Вместе с украинцами свой профессиональный день отмечают шахтеры в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Эстонии.

Сколько лет празднику

В этом году празднику исполняется 71 год. Впервые День шахтера отметили в 1948 году в честь рекордсмена угледобычи Алексея Стаханова, который 31 августа 1935 года добыл 102 тонны угля за одну смену, почти в 15 раз превысив норму.

В независимой Украине День шахтера утвердил президент Украины Леонид Кравчук.

Как отмечают праздник

На Донбассе праздник нередко совпадает с днем города - Донецка, Горловки, Макеевки, Доброполья, Шахтерска, Чистяково (бывший Торез). В этот день принято вспоминать о погибших шахтерах, к их могилам приносят цветы. Вечером устраивают концерты, салюты.

Впрочем, в настоящее время десятки шахт находятся на стадии закрытия. Долги по зарплате перед шахтерами уже перевалили за 400 млн гривен, а в этом году их обещали погасить только на 25%. Об этом говорили во время заседания Кабмина 14 августа.

Профессия шахтера - одна из самых смертельных в Украине из-за частых аварий на шахтах, угольной пыли и взрывах метана. Угольные шахты территориально находятся на Донбассе, в Днепропетровской и Львовской областях. В стране 75% угледобывающих предприятий являются опасными.

Поздравления и открытки с Днем шахтера

Искренне желаем счастья и удач, пусть вас охраняет ангел каждый час.

С профессиональным днем храброго рыцаря забоя! Пусть за достойные дела будет не менее достойной зарплата. Стабильной работы, безопасного труда и достатка.

Желаю чтобы в работе не случалось аварий, чтобы каждый спуск уравнивался поднятием на поверхность, пусть в домах всегда будет тепло и уютно. Любви, крепкого здоровья и горящего угля в печи. Гордимся и уважаем тебя, шахтер!

Всегда улыбайся открытой улыбкой всем горестям назло! Позволяй себе жить, любить, мечтать, творить, как бы тяжел ни был твой ежедневный труд.

С твоим днем тебя, шахтер! Пусть трудовые руки в мозолях получают достойную зарплату, а дома ждет всегда любящая и заботливая семья.

желаю в День шахтера, чтобы время в забое пролетало мгновенно, а в кругу семьи текло размерено. Пусть сил прибавится, как и зарплаты! Любви и достатка!

Самый мой любимый и дорогой, с профессиональным Днем шахтера! С каждой тонной угля добывай столько же счастья, любви и денег! Пусть нелегкий труд будет оправдан, дома ждут любимые и родные люди! С праздником!

Шахта - работа сильных и крепких мужчин! Настоящих тружеников и героев! В профессиональный день желаем удачи и везения, сил и терпения. пусть в этот день и всегда исполняются все мечты!

Вітаємо з Днем шахтаря, нехай негоди оминають тебе, а вдача, щастя та любов йдуть завжди попереду! Блиск вугілля нам дорожчий за золото, бо знаємо, що труд та добра справа - то є найважливіший скарб.

Шахтерский труд не каждому под силу, сегодня его чествует страна! Желаем, чтоб работа счастье приносила, а жизнь шахтера длилась долгие года!