СБУ открыла уголовное производство против 112 канала, который принадлежит народному депутату от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тарасу Козаку, близкому соратнику Виктора Медведчука.

Как сообщает theБабель, сделали это по заявлению его бывшего владельца Андрея Подщипкова, который недавно вернулся в Украину ("Страна" уже подробно писала об этой истории).

Основателем канала был бизнесмен Виктор Зубрицкий. По официальным документам, обнародованным в 2016 году, конечным бенефициаром "112" был партнер Зубрицкого Андрей Подщипков.

Как заявлял Зубрицкий, на Подщипкова телеканал номинально оформили в 2014 году, чтобы защититься от преследований со стороны украинской власти. Зубрицкий утверждал, что "112" хотел выкупить Петр Порошенко. Сам же "фунт" Подщипков все это время находился в Европе - чтобы защититься от давления Банковой.

Пока Подщипков был за границей, в апреле 2018-го канал сперва продали Эдуарду Кацу, а в декабре того же года Кац продал "112" нардепу Козаку.

Спустя больше года, в июле 2019-го, Подщипков через ролик на YouTube обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Он назвал себя единственным законным собственником канала, заявил о его "рейдерском захвате" и призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко.

По словам двух источников theБабеля в правоохранительных органах, в августе нынешнего года СБУ на основе заявления Подщипкова возбудила уголовное производство в отношении "112" по статье 206 Уголовного кодекса — противодействие законной хозяйственной деятельности. В рамках следствия СБУ просит Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждает источник в его окружении, отказывается это делать. Кроме того, в ГПУ, которая осуществляет контроль над следствием, думают передать производство в МВД, поскольку 206 статья не входит в подследственность СБУ.

И.о. главы СБУ Иван Баканов не подтвердил и не опроверг изданию эту информацию, написав, что это тайна следствия. Луценко на вопрос theБабеля ответил: "Моя позиция — арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозе территориальной целостности. Все остальное — неприемлемо для демократии. Этот принцип я исповедовал по отношению к "1+1", так же и действую и здесь".

Два источника theБабеля в правоохранительных органах и в окружении бывшего руководства канала утверждают, что и за видеообращением Подщипкова и за новым уголовным производством в отношении "112" стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Его цель получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния Медведчука. И хотя отношения у Богдана с Бакановым напряженные, в этом случае СБУ с ОП работают синхронно.

Отметим, о том, что власти готовят атаку на 112, NewsOne и ZiK еще вчера на своей странице в ФБ написал главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Комментируя скандал между мажоритарщиками Зеленского и журналистами "Нового времени", Гужва обратил внимание, что самому "Новому времени" в данной ничего не угрожает. А реальную атаку власти готовят на телеканалы 112, NewsOne и ZiK.

"Ходят очень настойчивые слухи (и я был бы рад, чтоб они оказались всего лишь слухами, но уж очень они активно циркулируют), что осенью наступят тяжелые времена для телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

Якобы в Офисе президента уже разработано два варианта действий в отношении телеканала 112:

- отзыв лицензий через суд,



- рейдерский захват при помощи прежнего номинального собственника канала Подщипкова.

Вслед за 112, по планам, которые якобы уже есть на Банковой, закроют NewsOne и ZIK.

Повторюсь, мне бы очень хотелось, чтоб это были просто слухи. Но, объективно говоря, угроза для этих телеканалов реальна:

- в отличие от НВ, радио Свобода и Громадского они обладают большей аудиторией, которая намного больше пересекается с избирателями Слуги народа,



- за них не вступится ни американское посольство, ни Госдеп, ни Сорос. А те, кого сейчас обзывает Бужанский, вероятно, даже горячо поддержат закрытие "медведчуковских каналов".

Поэтому тем, кто переживает за судьбу СМИ, советую в первую очередь внимательно следить за ситуацией вокруг 112, NewsOne и ZIK. Именно там намечаются основные события".

Отметим, что ранее "Страна" уже сообщала, что судей Шестого административного апелляционного суда, которые рассматривают дело относительно вопроса продления цифровых лицензий телеканала "112 Украина", вызывали в Офис президента.

Тогда же международный совет телеканал 112 призвал Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг возможного отзыва лицензий.