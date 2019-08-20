Уже второй моряк погиб от отравления метиловым спиртом на борту танкера "Магус" в Черном море. Он скончался при транспортировке в больницу. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота во вторник, 20 августа.

"В ночь на вторник (20 августа - Ред.) в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск поступило сообщение от капитана судна "Магус" (флаг Панамы) о том, что на борту находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом. Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также уточнил, что один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос. "Оба погибших - граждане Украины", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось о гибели от отравления метиловым спитом одного человека на судне "Магус". Танкер находится в Черном море в районе порта Тамань. Команда судна - 35 человек.

Как сообщала "Страна", дело производителей суррогатного алкоголя, из-за которого погибли 48 украинцев, дошло до суда.

Смертельную спиртосодержащую смесь под видом коньяка и водки реализовывали как непосредственно оптовым клиентам, так и через курьерские службы доставки грузов по всей территории Украины. Покупателей находили через интернет и благодаря личным знакомствам.

По заключению судебно-медицинской экспертизы в результате отравления метилом погибли 48 человек.

Отметим, что в США пьяная стюардесса напугала пассажиров и попала под суд.