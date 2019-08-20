В Печерском суде Киева заочно арестовали бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

"Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и 19.08.2019 следственным судьей Печерского районного суда Киева было удовлетворено ходатайство прокурора и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также прокуроры обвинили адвокатов в самоустранении, затягивании и срыве судебного процесса. Они якобы ни разу не явились на судебное заседание. С целью соблюдения прав подозреваемого судом был привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

В Главной военной прокуратуре завершили заочное досудебное расследование уголовного производства по подозрению Клименко в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, повлекшего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах. В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

Как сообщала "Страна", в суде ЕС отменили европейские санкции против Януковича и его окружения.

Решение было принято Судом ЕС по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка, его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

Отметим, что в Генпрокуратуре второй раз вызвали на допрос Михаила Добкина по делу о покушении на президента Виктора Януковича.