На Донбассе около 80 тысяч абонентов остались без воды из-за обесточивания "Лисичанскводоканала". Электроснабжение отключили из-за долгов. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Уточняется, что без воды остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска. Спасатели обещают, что в случае необходимости будет осуществлен подвоз воды.

По данным пресс-службы "Лисичанскводоканала", по состоянию на 19 августа 2019 года сумма долга достигла 165 млн грн.

Напомним, что 31 июля в результате задолженности за электроснабжение была отключена насосная станция "Лисичанскводоканала". Тогда без водоснабжения осталась часть Лисичанска (около 13 тыс. абонентов).

Также мы сообщали, что с 20 августа водоканалы Украины могут перейти на почасовую подачу воды из-за цен на электричество.