Президент России Владимир Путин выразил готовность встретится с коллегой из Украины Владимиром Зеленским в составе "нормандской четверки" при определенных условиях. Для этого он призвал Киев предоставить особый статус Донбассу и провести всеобщую амнистию, как и предусмотрено Минскими соглашениями.

"Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам. На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше", - сказал Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Например, в 2016 году мы пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено и нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Германии Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, пошли на этот компромисс", - рассказал Путин.

Он добавил, что компромисс заключался в том, чтобы особый статус был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе - после подведения итогов и подтверждения результатов выборов структурами ОБСЕ.

"Надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией. Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться (перед встречей с Зе - Ред.)", - сказал Путин.

Напомним, что сам Зеленский неоднократно выступал против особого статуса Донбасса и амнистии сепаратистам. В ходе последнего телефонного разговора с Путиным, он исключил внесение этого статуса в конституцию Украины, что предусмотрено Минском-2.

Как сообщала "Страна", Владимир Путин считает, что ситуация в Украине внушает осторожный оптимизм.

Отметим, что Макрон приедет к Путину в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы.