По случаю 28-й годовщины Независимости Украины военнослужащие получат денежные премии. Министр обороны Степан Полторак подписал указ и назвал суммы вознаграждения. Об этом говорится в его посте в соцсети.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 000 гривен, военнослужащие, в 2019 году привлекавшиеся к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке - по 2 000 гривен", - говорится в сообщении главы Минобороны.

Фото: facebook.com

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в этом году празднование Дня независимости Украины пройдет без военного парада, а 300 миллионов, которые могли бы потратить на парад, будут направлены на премии военным

Также мы сообщали, что Украина отметит День независимости возложением цветов, но без военного парада.

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