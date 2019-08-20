По случаю 28-й годовщины Независимости Украины военнослужащие получат денежные премии. Министр обороны Степан Полторак подписал указ и назвал суммы вознаграждения. Об этом говорится в его посте в соцсети.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 000 гривен, военнослужащие, в 2019 году привлекавшиеся к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке - по 2 000 гривен", - говорится в сообщении главы Минобороны.

Фото: facebook.com

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в этом году празднование Дня независимости Украины пройдет без военного парада, а 300 миллионов, которые могли бы потратить на парад, будут направлены на премии военным.

Также мы сообщали, что Украина отметит День независимости возложением цветов, но без военного парада.