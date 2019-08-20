Новый посол Франции в Украине Этьен де Понсен прибыл в Киев. Об этом сообщается в Twitter-микроблоге дипломата в понедельник, 20 августа.

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться", - говорится в опубликованном сообщении.

Этьен де Понсен назначен послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона от 24 июля 2019 года. До этого он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим - в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.

Бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон, назначенная на эту должность почти четыре года назад, 27 июля попрощалась с жителями Украины также посредством Тwitter'a.

Фото: twitter.com/EdePoncins

Как сообщала "Страна", Владимир Путин считает, что ситуация в Украине внушает осторожный оптимизм.

"Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в " нормандском формате", должны приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше, безусловно добиваться, идти к этой цели", - сказал президент России.