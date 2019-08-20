Претенденты на чемпионский пояс WBC в лёгком весе Люк Кэмпбелл (Британия) и Василий Ломаченко (Украина) прошли традиционное взвешивание. Оно проводится за две недели до поединка. Их бой назначен на 31 августа в Лондоне.

При лимите легкого веса в размере 61,2 кг, за 14 дней до боя боксеры не должны быть тяжелее 64,4 кг. Кэмпбелл с трудом попал в лимит, показав вес 64,3 кг. У Ломы результат - 62,2 кг. Об этом сообщает 112 Украина.

Как сообщала "Страна", против Ломаченко на ринг хочет выйти Джервонта Дэвис.

"Конечно, я заинтересован в бое с Ломаченко. Как фанату бокса мне интересны поединки с сильными боксерами. Безусловно, мне нужен бой против Ломаченко. Возможно, мы проведем его в начале 2020 года. Я достаточно взрослый, чтобы принять этот вызов. Пусть Ломаченко выигрывает свои следующие бои, и мы обязательно будем воевать с ним в ринге. Думаю, пришло время для этого", - заявил Дэвис.

Отметим, что Александр Усик признался в прямом эфире, в честь кого отпустил настоящие усы.

