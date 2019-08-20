В Киеве полиция разыскивает водителя, который сбил девушку на пешеходном переходе и сбежал с места ДТП. От полученных травм пострадавшая погибла на месте. Авария произошла возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе столицы минувшей ночью, около 01:15. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Водитель, ехавший на автомобиле Mercedes, сбил девушку, а затем и протащил ее на капоте до следующего пешеходного перехода, сообщает "112 Украина".

"Как отмечают очевидцы, скорость автомобиля была настолько большой, что он остановился только через метров 100. Буквально недавно правоохранители убрали тело с места инцидента", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, кроме водителя, в машине была еще пассажирка, ее правоохранители уже разыскали. Женщина находится под наблюдением врачей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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