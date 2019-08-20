Во вторник, 20 августа, президент США Дональд Трамп и лидер Румынии Клаус Йоханнис проведут переговоры в рамках серии встреч с главами государств и правительств Центральной Европы. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Белого дома.

Президенты двух стран собираются обсудить как двусторонние отношения, так и региональную безопасность.

"Румыния является членом НАТО, а вопросы обороны чрезвычайно важны для всех членов НАТО", - отметил сотрудник Белого дома.

Румыния является кандидатом на участие в Программе безвизового въезда в США. Предполагается, что эта тема также будет обсуждаться во время встречи. По данным администрации Трампа, запуск программы зависит от того, когда Бухарест будет соответствовать требованиям программы.

Энергетическая безопасность также стоит в повестке дня встречи лидеров США и Румынии. В частности, для Трампа приоритетной задачей является продвижение энергетической независимости для всех стран, с руководством которых он общается.

В этом году президент Трамп встретился с лидерами почти всех стран региона. По словам сотрудника Белого дома, это "свидетельствует о важности Центральной Европы для Соединенных Штатов - как союзников и партнеров по безопасности, так и деловых и коммерческих партнеров на будущее".

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп снова пожаловался на сильный доллар и потребовал у ФРС снизить процентную ставку.

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