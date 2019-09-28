28 сентября в России умер известнейший режиссер театра и кино Марк Захаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

Марк Захаров скончался сегодня в районе 10 часов утра в одной из клиник на юго-западе Москвы. Режиссер проходил лечение после обострения заболевания. "Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров", – заявил Варшавер.

Захаров снял такие популярные советские фильмы, как "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Убить дракона", "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев" и другие. Мы собрали нарезку видео из самых известных его работ, а также информацию о семье и цитаты об Украине.

Причина смерти и состояние здоровья

В августе 2019 года 85-летнего Марка Захарова с высокой температурой срочно увезли в одну из больниц в Москве. Предварительный диагноз был – двустороннее воспаление легких. Перед этим Захаров несколько дней чувствовал недомогание, но не спешил обращаться к врачам. К медикам он обратился после появления тяжелой одышки. В театре "Ленком" сообщали, что жизни их руководителя ничего не угрожает.

А в 2014 году режиссер угодил в больницу с переломом шейки бедра.

Самые известные фильмы

Марк Захаров снял семь фильмов, и все они стали по-настоящему народными и разошлись на цитаты.

"Стоянка поезда две минуты" (1972). Первой киношной работой Захарова была предновогодняя музыкальная комедия о молодом враче-невропатологе, который оказался по работе в маленьком городе. Примечательно, что все женские роли в фильме озвучивала Алла Пугачева.

"Двенадцать стульев" (1976). В знаменитой экранизации романа Ильфа и Петрова снялись такие звезды, как Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, Олег Табаков, Георгий Вицин, Татьяна Пельтцер, Лидия Федосеева-Шукшина, Савелий Крамаров.

"Обыкновенное чудо" (1978). Марк Захаров экранизировал пьесу Евгения Шварца о волшебнике, принцессе и влюбленном в нее медведе в облике человека. В этой ленте на экране появились такие любимцы зрителей, как Александр Абдулов, Евгений Леонов, Евгения Симонова, Олег Янковский, Андрей Миронов.

"Тот самый Мюнхгаузен" (1979). Этот двухсерийный фильм был снят по пьесе Григория Горина. В нем снялись любимые актеры Захарова – Олег Янковский, Александр Абдулов, Инна Чурикова, Семен Фарада.

"Формула любви" (1984). И эта музыкальная комедия была снята по пьесе Горина. В ней сыграла дочь режиссера – Александра Захарова (дворовая девушка Фимка).

"Убить дракона" (1988). Этот фильм-притча был снял по пьесе Евгения Шварца. В нем режиссер вновь задействовал своих любимых актеров – Александра Абдулова, Евгения Леонова, Олега Янковского, Семена Фараду. Снялись в ленте также Вячеслав Тихонов и Александра Захарова.

Работа в театре

С 1973 года Захаров руководит театром "Ленком". Он поставил пьесу Горина "Тиль", "Звезду и смерть Хоакина Мурьеты" Неруды, "Юнону и Авось" Вознесенского, "Королевские игры" Горина, "Шут Балакирев" Горина.

Семья

Марк Захаров 58 лет был в браке с актрисой Ниной Лапшиновой. Они познакомились в ГИТИСе и поженились в 1956 году. Сначала Нина была успешнее мужа, и когда ее звали в театр, просила обеспечить актерской работой и своего мужа. Его угнетала такая зависимость, позже он решил сосредоточиться на режиссуре. Свою супругу он снял лишь однажды – в эпизоде мини-сериала "Двенадцать стульев".

Фото: Нина Лапшинова и Марк Захаров

В 2014 году Нина Лапшинова умерла от рака. Их единственная дочь – Александра Захарова, известная актриса, снявшаяся в фильмах "Формула любви", "Убить дракона", "Обыкновенное чудо", "Криминальный талант", "Дом, который построил Свифт".

Фото: Александра Захарова и Марк Захаров

Близкими друзьями Марк Захаров называл Андрея Миронова, Армена Джигарханяна, Александра Ширвиндта.

Политическая позиция. Что Захаров говорил об Украине

Позиция по Украине у Захарова была противоречивой. В феврале 2014 года, когда начался процесс аннексии Крыма, но Россия еще не заявила о присоединении полуострова, Захаров сказал, что поддерживает тех, кто вышел на Майдан, а Янукович должен уйти.

"Я ничего не могу с собой поделать, я симпатизирую этим людям, которые хотят изменить ситуацию в своей стране. Они хозяева своей страны, и они имеют на это право. Это страшное событие, то, что пролилась кровь, может, сигнал пролития крови как-то остановит и найдет для людей оптимальное и правильное решение своих претензий, своих конфликтов и своего дальнейшего существования. Конечно, революция – это всегда катастрофа национальная. Это очень печально, я могу выразить только очень большую печаль", – сказал режиссер журналистам.

Он добавил, что Янукович должен остановить кровопролитие и сложить полномочия: "Янукович – от него очень многое зависит, от его позиции, от его действий. Я бы хотел, чтобы он сложил полномочия, потому что он сыграл свою роль, думаю, дальше его народ не будет поддерживать".

Но в марте 2014 года его подпись появилась под письмом в поддержку политики Путина в Крыму и на Донбассе. Однако сам режиссер заявлял, что его подпись – фальшивка, но, если бы к нему обратились, он подписал бы письмо.

В 2016 году худрук "Ленкома" подтвердил, что поддерживает Путина: "Безусловно, я поддерживаю курс, заданный президентом. Мне импонирует его позиция в отношении Крыма и другие движения во внешней политике. Я считаю Владимира Путина человеком архиодаренным. Кроме того, мне очень дорог тот факт, что у него все благополучно с чувством юмора".