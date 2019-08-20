Трое мужчин получили ранения в результате инцидента с применением травматического и холодного оружия, который произошел в Киеве минувшей ночью, 20 августа. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Как уточняют правоохранители, ночью в полицию поступило сообщение, что возле станции метро "Голосеевская" призошел конфликт и слышны выстрелы. Приехавшие на вызов полицейские, пообщались со свидетелями и очевидцами и установили, что инцидент произошел между двумя группами, было применено травматическое оружие. После этого конфликтующие стороны сразу же разбежались.

В результате инцидента двое мужчин попали в больницу с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги.

На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места изъят автомобиль "Volkswagen".

По факту ЧП начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников события и причины инцидента.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области солдат-контрактник принял амфетамин и застрелил человека.