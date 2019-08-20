Советский и российский режиссер театра и кино 85-летний Марк Захаров госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннее воспаление легких. По данным издания, режиссер чувствовал недомогание в течение последних нескольких дней, однако отказывался обращаться к врачам. Он попросил оказать медицинскую лишь помощь после того, как у него началась тяжелая одышка.

Директор "Ленкома" Марк Варшавер подтвердил, что Марка Захарова положили в больницу. Утверждение о том, что это пневмония, он назвал преждевременным.

"Поместили его в больницу, потому что температура была высокая, больше никаких симптомов не было. Мне сказали, что в течение двух-трёх дней покапают, что-то сделают, ничего страшного нет", - сказал Варшавер.

Точный диагноз Захарову поставят по результатам анализов, добавил он.

Напомним. что еще 2014 году режиссер попал в Боткинскую больницу с переломом шейки бедра. Указывалось, что ему, скорее всего, не удастся избежать хирургического вмешательства.

Фото: из открытых источников

Как известно, Марк Захаров на протяжении последних 35 лет руководит московским театром "Ленком". Одна из самых известных его театральных работ - рок-опера "Юнона и Авось". Также Захаров является режиссером таких известных художественных фильмов, как "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Двенадцать стульев" с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.

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