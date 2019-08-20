Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети очередной пост, посявященный острову Гренландия, идею о покупке которого он высказал ранее. На этот раз американский лидер сообщил, чего он точно не будет делать в Гренландии. На опубликованном им фото на фоне небольших домиков изображен золотой небоскреб с надписью "Трамп".

"Я обещаю не делать этого в Гренландии!", - подписал снимок президент США.

Фото: twitter.com

Напомним, что сделанное на днях Трампом заявление о возможной покупке принадлежащего Дании зеленого острова Гренландии датские политики расценили, как неправдоподобную шутку.

Однако после этого Дональд Трамп подтвердил серьезность своих намерений, заявив, что рассматривает покупку Гренландии, как приобретение крупного объекта недвижимости. По мнению американского лидера, Дания несет серьезные убытки из-за этого зеленого острова. По оценкам Белого дома, Дания теряет из-за этого "почти $700 млн ежегодно".