Яхту стоимостью 2 миллиона долларов похитила группа злоумышленников из России, которой руководил отставной офицер ВМФ. Судно находилось на якоре в турецком Мармарисе. Одного из похитителей уже удалось задержать в Москве. Об этом сообщает Deniz Gazete.

"В Мармарисе была украдена яхта Ghost 3, которая стоит 2 млн долларов. Группой, совершившей похищение, руководил отставной офицер Военно-морских сил РФ Олег Попилов. Одного участника группировки задержали в Москве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 13 июля двое граждан РФ арендовали яхту на неделю. Но представители чартерной компании сообщили, что судно в порт не вернулось. Позже стало известно, что оно покинуло территориальные воды Турции, а устройство электронной системы слежения было снято и пристроено к игрушечной лодке. Пока она курсировала в заливах Мармариса, яхта уже отбыла в неизвестном направлении.

Фото: denizgazete.com

Компания, сдавшая судно в аренду обратилась в полицию и Интерпол. Правоохранители выяснили, что похищение было осуществлено группой из восьми человек. Несколько злоумышленников прибыли в город Даламан и остановились в гостиницах. Контракт аренды заключали двое мужчин и две женщины, которые 13 июля сели на яхту, переместились на ней в соседнюю бухту и сошли на берег, поселившись в гостинице.

16 июля яхта покинула территориальные воды Турции, а лица, которые брали ее напрокат, вылетели в Москву.

По данным издания Milliyet, полиции удалось установить, что банду возглавлял бывший офицер Военно-морского флота РФ Олег Попилов. Группа действовала в Средиземном море в течение последних четырех лет. В прошлом году они украли 49 яхт, в этом году - 37, лишь шесть из них были найдены. Злоумышленники действовали одним и тем же методом, что и при похищении Ghost 3. Всего из Турции было похищено 16 яхт.

Отмечается, что в Москве был арестован участник этой группы Анатолий Шутов. Остальных преступников объявили в международный розыск.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве пьяный владелец моторной лодки врезался в яхту, что привело к гибели пассажира.

Также мы сообщали, что в Турции задержали банду, угнавшую яхту за 3,5 миллиона евро.