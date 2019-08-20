Владелец отеля "Токио стар", где во время пожара погибли девять человек, Вадим Черный обратился к суду Киевского райсуда Одессы с ходатайством об отводе судьи Иванчука. Об этом сообщает Укринформ.

Уточняется, что адвокат Вадима Черного обратился к суду с ходатайством об отводе судьи Иванчука, объясняя этот шаг тем, что интернет-издание, редактором которого ранее был Вадим Черный, опубликовало в 2015 году критическую статью с упоминанием о ныне председательствующем в суде.

Судья Николай Тонконоженко вынес решение отклонить ходатайство об отводе как недостаточно обоснованное.

Кроме того, защита Черного утверждает, что судом нарушается требование законодательства о подсудности: Киевский райсуд не может рассматривать ходатайство органа досудебного следствия, который территориально находится в Приморском районе Одессы.

Однако сторона обвинения, которую в суде представляли прокуроры Оксана Моско, Евгений Антощук и Тимофей Гаркушин, пояснила, что именно в этом районе, по улице Филатова, зарегистрирована и работает следственная группа, созданная ГУ НП в Одесской области.

Прокуратура просит избрать задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на период расследования уголовного производства.

Заслушав доводы сторон, следственный судья Иванчук предоставил возможность представителю обвинения повторно объявить подозрение подсудимому и объявил перерыв до 08:45 вторника.

Напомним, смертельный пожар в одесском отеле произошел в ночь на 17 августа.

Ранее "Страна" писала о тм, что опознаны тела шести погибших в одесском отеле "Токио стар".

Также мы сообщали, что хозяин отеля "Токио Стар" написал письмо Зеленскому.