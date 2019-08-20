После разрыва американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) США успешно провели испытания крылатой ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд.

Об этом передает Укринформ, со ссылкой на заявление Пентагона.

"Министерство обороны США осуществило летное испытание конвенционально конфигурированной крылатой ракеты наземного базирования на острове Сан-Николас, штат Калифорния", - уточнили в пресс-службе военного ведомства.

В Пентагоне рассказали, что ракета успешно вышла из наземной пусковой установки и точно поразила цель на расстоянии в 500 километров.

"Собранные данные и выводы из испытаний предоставят Минобороны США возможность и дальше развивать свои возможности в ракетном классе средней дальности", - добавили в ведомстве.

Это испытание ракеты такого класса стало первым в США после 2 августа, когда Вашингтон официально вышел из американо-российского ДРСМД, заключенного в 1988 году.

Видео: Ukrinform TV

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель обвинила Кремль в крахе ДРСМД.