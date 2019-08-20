20 августа НБУ поднял курс доллара на 3 копейки - до 25,18 грн. В обменках доллар утром покупают за 25,25 грн, продают за 25,32 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,90 грн до 25,22 грн; продажа - от 25,21 грн до 25,65 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется

Курс доллара 20 августа

Курс НБУ сегодня - 25,18 грн, то есть доллар подорожал на 3 копейки по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 25,12 грн - покупка и 25,14 грн - продажа (доллар снизился в покупке на 6 копеек, в продаже - на 8 копеек);

В обменках по состоянию на 09:00 средняя покупка 25,25 грн, средняя продажа - 25,32 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,90 грн до 25,22 грн, продажа от 25,21 грн до 25,65 грн.

Прогнозы

По прогнозам аналитиков, на этой неделе значительные изменения курса доллара к гривне не ожидаются, наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,3 грн. Так, торги в начале недели определяли три фактора:

начало активных бюджетных проплат у клиентов;

предстоящий 20 августа аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ и подготовки к нему местных и иностранных инвесторов;

финансирование компаниями текущей деятельности с учетом скорых трехдневных выходных.

Действия и курсовые ситуативные задачи крупных операторов рынка практически делали "погоду" на межбанке. Но в целом рынок оказался достаточно вялым, что не позволило спекулянтам особо раскачивать котировки, ограничив их форматом работы "в две стороны".