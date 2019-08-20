Таинственная смерть в тюремной камере американского миллиардера и хорошего знакомого Дональда Трампа Джеффри Эпштейна, обрастает новыми многозначительными деталями.

Так, как выяснилось, обвиняемый в педофилии и торговле людьми миллиардер за два дня до своей смерти написал и оформил завещание. Об этом передает канал CBS News.

Как сообщили источники, Джеффри Эпштейн значительную часть своего состояния оставил фонду, который носит название "The 1953 Trust". Стоит отметить, что таким образом фонд стал богаче на $577 миллионов.

Как уточняется, если бы миллиардер отказался писать завещание, то его состояние отошло бы к его брату Марку Эпштейну.

Ранее "Страна" сообщала, что миллиардера Эпштейна скорее всего убили в тюремной камере, как заявил известный американский медэксперт.

Также мы рассказывали, что в доме миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в синем платье и туфлях-лодочках.