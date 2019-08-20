В ночь на 20 августа в Киеве произошло очередное ЧП с применением огнестрельного оружия. На Голосеевской площади столицы устроили перестрелку две группы. В результате как минимум один человек попал в больницу с ранениями. Часть стрелявших скрылась с места происшествия.

Как передает Информатор, инцидент произошел около 23:00.

По предварительной информации полицейских и свидетеля перестрелки, участие в конфликте приняли неизвестные люди на автомобилях Mercedes и сотрудники службы охраны. Причем, по словам свидетеля, стрельбу открыли именно люди на Mercedes.

Завершилась же перестрелка тем, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка. На асфальте остались следы крови, и полицейские подтвердили, что в больницу увезли одного человека. О его состоянии копы ничего не сказали. Впрочем, есть вероятность того, что это не единственный пострадавший в результате этой стрельбы.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские. Сотрудники полиции, к сожалению, не смогли оперативно получить доступ к камере наблюдения, которая зафиксировала перестрелку.

Видео: informator.ua

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