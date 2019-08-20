Андрей Герус, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров, рассказал о своей обеспокоенности низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом и оценил готовность Украины к отопительному сезону на 65%.

Об этом Андрей Герус рассказал на брифинге, как передают Украинские Новости.

"У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования", - уточнил Андрей Герус.

Он заявил, что в диалоге с крупными компаниями было подчеркнуто о невозможности использования запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов.

Также Герус считает, что зима в этом году для Украины будет сложной, поскольку существуют споры с компанией "Газпром" по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в стране.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" будет требовать с "Газпрома" $14 миллиардов компенсации, если тот прекратит транзит газа через Украину.

Также мы рассказывали, что в "Нафтогазе" решили отказался от идеи разделения активов "Укрнафты".