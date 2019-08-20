Шесть месяцев без футбола. Перед Лигой чемпионов Шахтер потерял полузащитника из-за травмы в матче с ФК Львов
После победной игры 4 тура против ФК Львов донецкий Шахтер понес довольно серьезную кадровую потерю, особенно учитывая скорый старт команды в групповом турнире Лиги чемпионов.
На 74-й минуте воскресного поединка с ФК Львовом Александр Пихаленок покинул поле из-за серьезной травмы. "По сообщению медицинской службы ФК Шахтер, у игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет около шести месяцев", - рассказали в пресс-службе клуба.
В ближайшее время полузащитник донецкого клуба будет прооперирован.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что матч Динамо-Шахтер завершился потасовкой после финального свистка.
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