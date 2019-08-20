После победной игры 4 тура против ФК Львов донецкий Шахтер понес довольно серьезную кадровую потерю, особенно учитывая скорый старт команды в групповом турнире Лиги чемпионов.

На 74-й минуте воскресного поединка с ФК Львовом Александр Пихаленок покинул поле из-за серьезной травмы. "По сообщению медицинской службы ФК Шахтер, у игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет около шести месяцев", - рассказали в пресс-службе клуба.

В ближайшее время полузащитник донецкого клуба будет прооперирован.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что матч Динамо-Шахтер завершился потасовкой после финального свистка.

Также мы рассказывали, что Шахтер с высоты птичьего полета показал, как проходила главная фотосессия команды. Видео.