Мера пресечения для Вадима Черного, владельца одесского отеля "Токио стар", в котором сгорели девять человек, должна быть избрана сегодня, 20 августа.

Все дело в том, что Киевский районный суд Одессы объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения. Об этом передает УНН, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"Суд объявил перерыв до 08:45 (20 августа - Ред.)", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что до этого, хозяину одесского отеля Вадиму Черному прокуратура уже объявила о подозрении.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что названы причина смерти и личные данные погибших при пожаре в "Токио стар".

Также мы рассказывали, что прокуратура опровергает информацию о задержании еще трех человек по делу сгоревшего отеля "Токио стар".