Президент Украины Владимир Зеленский продолжает кадровую чистку в СБУ. Вчера, 19 августа, он подписал два указа №604/2019 и №605/2019 согласно которым глава Управления СБУ в Житомирской области Виктор Панасюк был уволен с занимаемой должности, а на его место назначен Олег Головаш.

Тексты документов размещены на официальном сайте президента Украины.

Фото: president.gov.ua

"Уволить Панасюка Виктора Степановича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области. Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в документах.

Перед тем, как возглавить Управление СБУ в Житомирской области, Олег Головаш работал заместителем начальника управления СБУ - начальником отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Житомирской области. Виктор Панасюк руководил СБУ области с 3 мая 2017 года.

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