В Киеве около здания Национального банка водитель автомобиля Mercedes с российской регистрацией, потерял сознание, в результате чего патрульным пришлось разбить стекло машины, чтобы его вызволить. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Садовая и Институтская. При этом как сообщается, в машине мужчины нашли бутылку водки "Абсолют". Кроме того, на зеркале авто весело женское белье. Сообщается, что сначала водителя пытались разбудить, но безуспешно. Потом выбить стекло, но оно оказалось слишком крепким. Однако спустя некоторое время стекло все же удалось разбить и водитель был госпитализирован. В каком состоянии находится водитель пока не известно.

Видео и фото: Facebook/Киев Оперативный

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