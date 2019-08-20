В Чернобыльской зоне отчуждения показали фото огромной и ядовитой бабочки-медведицы, голова которой покрыта густой шерстью, почти как у медведя. Соответствующие фото опубликовал Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook.

"Есть такое семейство ночных бабочек - "медведицы". Та, что попала в объектив нашего фотографа, имеет красивое название - Медведица Кайя. У нее действительно мохнатая бурая голова, будто покрытая густой шерстью медведя. И еще более волосатые гусеницы этих бабочек. Отсюда и название семейства", - рассказали сотрудники заповедника.

Как отметили в заповеднике, красота этих насекомых - обманчива. Их кровь содержит яд и имеет горьковатый привкус, что может вызвать раздражение в пищеварительной системе или аллергию, если какой-нибудь зверь или птица съедят ее, но обратив внимание на ее пестрые крылья.

Тем не менее, как отмечают в заповеднике, Медведица Кайя для человека - вполне безопасна. Однако ее лучше не трогать, а лучше только любоваться яркой окраской ее крыльев, рисунок которых у каждой особи - индивидуальный.

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

"Это насекомое достаточно большое - размах его крыльев составляет от 60 до 70 мм. Бабочка пьет нектар из цветов, а гусеница питается низкорослыми травянистыми растениями, листьями яблони, груши, сливы, малины, ежевики, черники, жимолости и даже вереска. И самое главное - гусеница этого мотылька, опасная, в том числе для человека. Ее шерстинки могут вызвать раздражение кожи, а попадание их в глаза приводит к конъюктивиту", - предостерегли в заповеднике.

Скриншот: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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