Служба безопасности Украины обратилась в ГПУ с доказательствами причастности контролируемых экс-президентом Украины Петром Порошенко руководителей государственного Укрэксимбанка к созданию преступной организации по выдаче "безнадежных" кредитов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Андрей Портнов.

"Уважаемые друзья, информирую вас, да простит меня тайна следствия и другие пережитки прошлого, что Служба безопасности Украины обратилась в ГПУ с доказательствами причастности контролируемых Порошенко руководителей государственного Укрэксимбанка к созданию преступной организации, которая в период 2014-2019 гг присваивала государственные деньги путём выдачи заведомо безнадёжных кредитов подконтрольным себе лицам", - написал он.

По его словам, эти действия привели к докапитализации банка за сет госбюджета на сумму 22 000 000 000 гривен. Уголовное производство зарегистрировано несколько дней назад по ст.190 ч.4, 364 ч.2 УК Украины.

Кроме того, Портнов напомнил, что в период основных хищений государственных средств Укрэксимбанк возглавлял один из родственников Порошенко.

"Ждём увольнения Генерального прокурора для активизации этого направления преступной деятельности предыдущего режима", - написал Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA/1085

Ранее сообщалось, что Порошенко начал собирать подписи депутатов о признании неконституционным создание ГБР.

Также мы писали, что Портнов подал в суд на Порошенко, "Европейскую солидарность" и канал "Прямой".